ССО вдарили по хабу 810-ї бригади морської піхоти армії РФ у Курській області: уражені склади боєприпасів

Наслідки удару по хабу 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ у Курській області. Фото: кадр із відео

У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по логістичному хабу 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



Внаслідок удару уражені: база зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами, місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки.



810-та бригада морської піхоти, яка дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, у тому числі до страт українських військовополонених.

Нагадаємо, що під містом Часів Яр на Донеччині йде активна фаза знищення російських військ під час ротації.