Спецпризначенці ГУР висадилися та замінували Тендрівську косу: підірвалася російська техніка

19 вересня 2025, 09:57

Спецпризначенці ГУР на Тендрівській косі. Фото: кадр із відео Спецпризначенці ГУР на Тендрівській косі. Фото: кадр із відео

Бійці центру морських операцій Viking Департаменту активних дій ГУР провели рейд на Тендрівську косу. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Спецпризначенці здійснили нічну висадку та встановили на косі мінні загородження.

На мінах підірвався російський багатоцільовий тягач ДТ-10 «Вітязь», який окупанти використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на позиції. Техніка знищена.

Нагадаємо, що ССО вдарили по хабу 810-ї бригади морської піхоти армії РФ у Курській області, уражені склади боєприпасів.

