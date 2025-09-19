Українські дрони нейтралізують «ждунів» РФ сітками

Українські розробники та оператори БПЛА продемонстрували ефективний спосіб боротьби з російськими «ждунами» — безпілотниками, які зависають у засідці в очікуванні цілі.



На опублікованому відео видно, як дрон типу «Мавік» запускає картридж з сіткою: сітка накриває ворожий апарат, і той не може злетіти.



«Перевага цієї тактики — не тільки знищення конкретного дрона. Оператор даремно втрачає робочий час, чекаючи на ціль. А коли ціль з'являється, ви самі розумієте, що відбувається далі. Запрошуємо пілотів мавіків до роботи — готові безплатно спонсорувати картриджами з сітками», — йдеться в повідомленні ініціативи.



Такий підхід дозволяє одночасно мінімізувати ризики для людей і техніки на наших позиціях і системно виснажувати ворожі розвідувальні можливості.