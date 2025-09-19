Зрадник із Криму керує штурмом Куп’янська — ВВС Україна

Сергій Стороженко. Фото: Кримський Розслідувач

6-та армія Росії, яка веде наступ на Куп'янськ, перебуває під командуванням генерал-лейтенанта Сергія Стороженка — уродженця Харківщини, повідомляє ВВС Україна.



До 2014 року Стороженко служив у ВМС України та командував 36-ю бригадою берегової оборони в Криму, де під його керівництвом перебувало близько 1200 військовослужбовців. Після окупації півострова він зрадив присязі: очолив створену російською владою 126-ту бригаду берегової охорони й вже 23 березня 2014 року отримав російський паспорт.



На початок повномасштабної війни Стороженко обіймав посаду начальника штабу 35-ї армії Східного військового округу РФ. Підрозділи цієї армії брали участь у боях на Харківщині, але, за даними Американського інституту вивчення війни, до червня 2022 року було фактично знищено під Ізюмом.



Тепер генерал, який колись присягав Україні, керує російськими штурмами проти рідного регіону.