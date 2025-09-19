У Києві успішно прооперували захисника Азовсталі з кулею в серці

Куля у серці захисника Азовсталі.

Три роки захисник Азовсталі провів у полоні з кулею у серці. Нещодавно його успішно прооперували у Києві. Відео з пацієнтом та операцією з'явилося в українських телеграм-каналах.



«Куля дивом нічого не пошкодила. Зараз ми її видалили. Думаю, він проживе довге та щасливе життя», – повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров.



