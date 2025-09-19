Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Росія планує посилити покарання за дезертирство в армії

19 вересня 2025, 13:53

Росія планує посилити покарання за дезертирство в армії

Посилення покарання за дезертирство в російській армії, символізоване військовою тюремною установою з охороною і гнітючою атмосферою. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ Посилення покарання за дезертирство в російській армії, символізоване військовою тюремною установою з охороною і гнітючою атмосферою. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Росія має намір посилити покарання за дезертирство, самовільне залишення частини та ухилення від служби, повідомляє ТАСС. Відповідний проєкт закону схвалила урядова комісія з питань законодавства.

За даними Frontelligence Insight, кількість випадків самовільного залишення частини у російській армії різко зросла. У деяких підрозділах, наприклад 30-й окремій мотострілецькій бригаді, вона збільшилася у понад 10 разів з літа 2024 року. Загалом в армії РФ випадки дезертирства подвоїлися за останні місяці.

Згідно із законопроєктом, солдати, які самовільно залишили службу, можуть отримати від 7 до 12 років ув'язнення, що перевищує нинішній максимальний термін у 5 років.

Закон особливо стосуватиметься військовослужбовців, які були помилувані після підписання контракту з Міноборони або чиї справи були припинені на прохання командирів, включаючи підрозділи на кшталт «Штурм V», що складаються з колишніх ув'язнених.

