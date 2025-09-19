МАГАТЕ ухвалила резолюцію про негайну деокупацію ЗАЕС

69-та Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека та гарантії в Україні».



Документ, який підтримали 62 держави-члени, закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль України.



«62 голоси "за" – це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм неприпустимий, а окупована Росією ЗАЕС повинна бути негайно повернена під контроль України», - заявила Міністерка енергетики України Світлана Грінчук.



Резолюція містить прямий заклик до виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу з ЗАЕС і підтверджує, що всі ядерні об’єкти України повинні працювати під суверенним контролем українських органів.



Документ також підтримує безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС, попри спроби Росії підривати її діяльність. Експерти фіксують кожен інцидент і ризик на міжнародному рівні.



Резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнменту, що становлять загрозу міжнародній ядерній безпеці.



Україна наполягає на посиленні міжнародного тиску на Росію для повного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення Запорізької АЕС під контроль країни. Нагадаємо, ЗАЕС перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року.