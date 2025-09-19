Армія РФ завдала серію ударів по Костянтинівці: у місті багато руйнувань, є загибла та поранена

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

19 вересня російські війська завдали серію ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Місто опинилося під кількома авіаційними та артилерійськими обстрілами.



Після ударів керованими авіабомбами ФАБ-250 пошкоджені багатоквартирні будинки.



Крім того, зафіксували не менше шести влучань з артилерії. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, будівля спортивного комплексу, газорозподільний пункт та торговий павільйон. В результаті атаки одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

Нагадаємо, що 18 вересня війська Росії атакували Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого у місті пошкоджені будинки.