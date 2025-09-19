Презентація 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії та представить його деталі сьогодні після обіду. Про це повідомило видання Forbes із посиланням на прессекретарку ЄК Паулу Піньо.



Санкції будуть направлені на криптовалютний ринок, банківський сектор та енергетику.



«Сьогодні після обіду президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен разом з високим представником ЄС із закордонних справ Каєю Каллас представлять 19-й пакет санкцій», — заявила Піньо.



Точний час презентації поки не названо. Для набуття чинності документ повинен бути схвалений Радою ЄС одноголосно всіма 27 державами — членами союзу.