Окупанти намагаються приховати розстріл мирних жителів на Херсонщині

Фото: ЦНС

Окупаційна влада намагається приховати вбивство цивільних своїми військами на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



За даними ЦНС, в одному з сіл Херсонської області російські військові розстріляли трьох місцевих жителів.



«У нас є документи, які це підтверджують», — йдеться в повідомленні.



Хоча виконавців затримали та начебто почали розслідування, окупаційна адміністрація намагається зам'яти справу. Через це існує реальний ризик, що винні уникнуть відповідальності.