Окупанти намагаються приховати розстріл мирних жителів на Херсонщині

Окупаційна влада намагається приховати вбивство цивільних своїми військами на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними ЦНС, в одному з сіл Херсонської області російські військові розстріляли трьох місцевих жителів.
«У нас є документи, які це підтверджують», — йдеться в повідомленні.
Хоча виконавців затримали та начебто почали розслідування, окупаційна адміністрація намагається зам'яти справу. Через це існує реальний ризик, що винні уникнуть відповідальності.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях