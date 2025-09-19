Обмілілий Дніпро, пожежі та історичні артефакти. Як підрив Каховської ГЕС вплинув на Запорізьку область

Обмілілий Дніпро на Запоріжжі. Фото: кадр із відео

Після підриву росіянами Каховської ГЕС сильно осушилися береги Дніпра у Запорізькій області. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».



Вода опустилася на 5-6 метрів, що призвело до практично повного зникнення плавнів на території Національного заповідника «Хортиця». Через посуху, російські обстріли, а також необережне поводження з вогнем місцевих жителів, цього літа і на початку осені Хортиця горіла десятки разів. На ділянках, які раніше були плавневими озерами, накопичився шар органіки. Він під впливом спекотної погоди постійно спалахував.



Водночас обмілілі береги Дніпра показали й цінні історичні артефакти, які досліджують місцеві археологи.



Про втрати для природи Хортиці та останні знахідки археологів дивіться в ексклюзивному репортажі «Новин Донбасу».

