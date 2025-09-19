На окупованій Луганщині у шахті зірвалися вагонетки з вугіллям: є загиблий та постраждалі шахтарі

Шахта «Одеська №1». Фото: «Прокуратура ЛНР»

В окупованій Луганській області у шахті «Одеська №1» троє шахтарів здійснювали вихід із шахти на поверхню на завантажених вугіллям вагонетках, не призначених для перевезення людей. Про це стало відомо із повідомлення так званої «Прокуратури ЛНР».



Окупанти стверджують, що під час підйому обірвався металевий канат, внаслідок чого вагонетки скотилися вниз.



«Загинула одна людина, дві – госпіталізовані. Робота на шахті призупинена», – сказали у фейковому відомстві.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині сталася аварія на магістральному водоводі, внаслідок чого міста та селища залишилися без води.