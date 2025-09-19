З Костянтинівської громади вивезли ще 9 людей

У Костянтинівці триває евакуація. Фото: Костянтинівська МВА

У п'ятницю, 19 вересня, із прифронтової Костянтинівської громади Донецької області евакуювалися ще дев'ять мешканців. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«Костянтинівська міська військова адміністрація вивезла з-під обстрілів і передала волонтерам благодійного фонду «Янголи Спасіння» ще 9 мешканців громади. Волонтери супроводжують людей у безпечні регіони для подальшого розміщення та проживання», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що всі евакуйовані обов'язково отримають фінансову, медичну, психологічну та інформаційну допомогу. Костянтинівська міська військова адміністрація щиро дякує всім небайдужим, хто простягає руку допомоги мирним жителям.





