Потяг «Кам'янське-Краматорськ» зупинився через травмування людини

Затримується щоденний приміський поїзд №7010/7009, що курсує з Кам'янської Дніпропетровської області до Краматорська Донецької області. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі приміських поїздів Укрзалізниці.



«Потяг №7008/7007 Краматорськ-Кам'янське зупинився на ділянці Павлоград-1-Орлівщина через травмування людини», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що потяг затримується на годину.



Крім того, затримка поїзда вплинула на зупинку станції Межеричі регіонального поїзда №824 Дніпро-Харків. Наразі затримка понад 30 хвилин.



Станом на 18:26 приміський поїзд №7008/7007 Краматорськ-Кам'янське вирушив із затримкою 1,5 години.



Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» повідомила про зміни у русі приміських поїздів Дніпропетровської області. Причиною стали російські обстріли, через які частину маршрутів тимчасово обмежено або скасовано.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях