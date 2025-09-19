Оператори Сил безпілотних систем знищили переправу та танки армії РФ

Оператори СБС завдали потужного удару. Фото: скриншот

Оператори 412-го полку Nemesis СБС на одній із ключових ділянок фронту вразили кілька одиниць танків та гаубиць російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі СБС.



Українські військові повідомили, що удар по окупантах допоміг знизити інтенсивність атак росіян, а також покращити тактичну ситуацію для підрозділів Сил оборони.



Крім того, оператори полку знищили переправу та склад із пально-мастильними матеріалами, внаслідок чого в армії РФ стало менше можливостей оперативно перекидати резерви та забезпечувати їх пальним.



Раніше ми писали, що український фронтовий винищувач МіГ-29 на півдні завдав удару російським морським піхотинцям. Відео удару опублікували українські військові льотчики у блозі «Соняшник».

