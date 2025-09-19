Дронова атака по Дружківці: постраждалі перебувають у лікарні, один з поранених втратив ногу та руку

У Дніпропетровській області в медичному закладі перебувають двоє чоловіків, які отримали поранення внаслідок удару по Дружківці 17 вересня. Про це передає «Суспільне. Донбас».



Постраждалі — 52-річний заступник головного лікаря лікарні у Дружківці Андрій та 61-річний місцевий житель Сергій.



За словами директора лікарні, місцевий житель втратив руку, ногу та око, у нього обгоріло 70% тіла. Обоє пацієнтів після доправлення до лікарні були у тяжкому стані, стан Андрія зараз ближчий до середнього ступеня тяжкості.



Раніше ми писали, що вночі 17 вересня російські окупаційні війська атакували лікарню у Дружківці на Донеччині. Зазначається, що з 02:20 до 04:30 було зафіксовано чотири удари дронами-камікадзе «Герань-2».

