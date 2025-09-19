Україна експортуватиме деякі види своєї зброї — Зеленський

Експорт озброєння відкриє частково Україна. Фото: ВП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова експортувати свою зброю за кордон. Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.



«Головне — виробництво нашої зброї. Є чіткі обсяги: що потрібно нашій армії до кінця року, також на наступний рік і що має бути у нас на складах для захисту, підтримки достатньої нашої сили. Звичайно, це і достатнє фінансування на виробництво зброї тут, у нас в Україні, і виробництво разом із партнерами, і постачання в Україну того, що виробляють самі партнери», — заявив він.



За його словами, дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї покриватимемо коштом керованого експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту збільшуватимемо виробництво дронів для фронту.



Президент додав, що Україна зможе виробляти у великих обсягах сучасну зброю, зокрема морські дрони та протитанкову зброю.

«Перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали, і лише третій пріоритет – такий керований експорт. Упродовж двох тижнів буде представлено концепт — три нові експортні платформи», — резюмував Зеленський.



Раніше ми писали, що Австралія передала Україні основну частину із 49 американських танків M1A1 Abrams, обіцяних у рамках військової допомоги.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях