Один загинув та п'ять постраждали людей за добу на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкіна

У Донецькій області минулої доби, 18 вересня, загинула одна людина, крім того, ще п'ять постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 19 вересня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 5 людей отримали поранення. Зокрема, у Костянтинівці, Покровську та Ямполі.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3647 осіб, отримали поранення — 8155 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 18 вересня росіяни вбили п'ятьох жителів Донецької області — у місті Костянтинівка.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях