ЗСУ вдарили по стратегічних об'єктах Росії

У ніч на 20 вересня українські військові завдали ударів по військових об'єктах Російської Федерації. Вражені Саратовський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, де зафіксовано вибухи та пожежі. Також було уражено лінійно-виробничо-диспетчерську станцію «Самара» в Самарській області. Результати ураження уточнюються. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в Росії (понад 7 млн тонн нафти щорічно). У районі мети підтверджено вибухи та масштабну пожежу.



Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод (м. Новокуйбишевськ, Самарська область, РФ). НПЗ забезпечує переробку понад 8,8 млн тонн нафти на рік).



За попередньою інформацією, внаслідок поразки на об'єкті зафіксовано вибухи та займання.



Також ЗСУ здійснено вогневе ураження об'єктом магістральної транспортної інфраструктури — лінійно-виробничо-диспетчерською станцією (ЛВДС) «Самара» (населений пункт Просвіт, Самарська область).



ЛВДС «Самара» — виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчистої нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% загального обсягу експорту РФ).



Раніше ми писали, що в ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по логістичному хабу 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ у Курській області.

