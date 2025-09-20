Під Покровськом на міні підірвалося авто з журналісткою: її госпіталізували до Краматорська

Під Покровськом на міні підірвалася машина, яка везла знімальну групу "5 каналу". Фото: Петро Порошенко

18 вересня близько 14:00 на околицях Покровська внаслідок наїзду автомобілем на міну постраждала журналістка «5 каналу» 1979 року народження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Журналістка прямувала до Покровська з метою ведення репортажу у супроводі військовослужбовців.



П'ятий президент України Петро Порошенко підтвердив інцидент та опубліковано фото пошкодженої машини. За словами політика, постраждала військова журналістка Ольга Калиновська. У неї мінно-вибухова та акубаротравма.





Крім того, 19 вересня, близько 08:00 росіяни атакували Покровськ, поранена поранено жінка, їй орієнтовно 70 років. Потерпіла непритомна, анкетні дані та діагноз встановлюються.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 18 вересня, загинула одна людина, крім того, ще п'ять постраждали.

