Війська РФ за добу вдарили по населених пунктах Донеччини понад 15 разів: фіксується багато пошкоджень

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 19 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Криворіжжі пошкоджено 8 приватних будинків. У Покровську поранено людину.

Краматорський район. У Ямполі поранено людину. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено 2 будинки і підприємство. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі і торговий павільйон.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 18 вересня, загинула одна людина, крім того, ще п'ять постраждали.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях