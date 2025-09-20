Без води залишилося близько 250 тисяч людей на окупованій Луганщині

Російські окупанти регулярно припиняли водопостачання в окупованих містах. Зокрема, в Алчевську, Кадіївці, Брянці та населених пунктах, які розташовані поряд. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



Росіяни заявляли про масштабну заміну водопроводів.



«Втім, питної води у цих містах немає й зараз, бо трапилася чергова аварія на магістральному водоводі. Без води залишилося близько 250 тисяч людей», — зазначив він.



Раніше ми писали, що 18 вересня через аварію на магістральному водоводі припинили водопостачання низки територій в окупованій Луганській області.

