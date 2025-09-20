У Краматорському районі рятувальники ліквідували дві пожежі

Вранці на Донеччині рятувальники загасили дві пожежі. Фото: ДСНС

Вночі 20 вересня у Краматорську та Краматорській громаді Донецької області спалахнули пожежі. Внаслідок цього ніхто не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У Краматорську виникло спалах господарської споруди на території приватного будинку. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували спалах, не допустивши поширення вогню на сусідні будівлі.



Ще одна пожежа сталася у селищі Райгородок, спалахнула суха трава. Сильний вітер сприяв швидкому розповсюдженню полум'я, проте рятувальники оперативно локалізували пожежу на площі 500 кв. м.





Коли продовжувалася ліквідація пожежі, російські окупанти обстріляли місце події. Ніхто не постраждав.



Раніше ми писали, що вранці у четвер, 18 вересня, російські окупанти атакували село Яцківку у Лиманському районі Донецької області. Внаслідок удару спалахнула пожежа.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях