Три винищувачі РФ порушили повітряний простір Естонії

Російські винищувачі МіГ-31 19 вересня порушили повітряний простір Естонії. Вони були там 12 хвилин. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.



«Порушення сталося над Фінською затокою, де три винищувачі МІГ-31 Російської Федерації без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії і пробули там загалом 12 хвилин», — йдеться в повідомленні.



За словами міністра закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, цього року Росія вже чотири рази порушувала повітряний простір Естонії, що саме по собі є неприйнятним, але порушення, яке сталося 19 вересня, є безпрецедентно грубим.



Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Естонії, щоб висловити протест.



