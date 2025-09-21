Загибла в Покровську та пожежі у Костянтинівці та Краматорську: РФ атакувала Донеччину

Рятувальники ліквідують наслідки російських атак. Фото: ДСНС Донеччини

За минулу добу російські війська завдали 11 ударів по Донецькій області, застосовуючи дрони-камікадзе, артилерію, РСЗВ та авіабомби. Внаслідок атак є загибла, зруйновані житлові будинки, підприємства та господарські споруди. Про це повідомляють Нацполіція та ДСНС Донеччини .

Пожежа після російської атаки. Фото: ДСНС Донеччини

Зруйноване домоволодіння після російської атаки. Фото: ДСНС Донеччини

Наслідки російської атаки. Фото: Нацполіція України

Наслідки російської атаки на Донеччину. Фото: Нацполіція України

У Покровську FPV-дрон уразив житловий сектор — загинула мирна мешканка. У Костянтинівці окупант використовував авіабомби та артилерію. Пошкоджено шість приватних будинків, три нежитлові будівлі, гараж та господарську споруду.

По Дружківці російські війська завдали ударів із РСЗВ «Смерч» і скинули дві авіабомби КАБ-250. Пошкоджено три житлові будинки, адміністративну будівлю та виробничий цех. У селі Олексієво-Дружківка обстрілами пошкоджено лінію електропередач. У селищі Донецьке дроном атаковано приватний будинок.

У селі Софіївка Краматорського району удари «Геранєй-2» та артилерії спричинили пожежі на території фермерського господарства. Зайнялися два складські приміщення загальною площею близько 300 кв. м. Рятувальники встигли локалізувати вогонь, проте повторні удари змусили їх припинити роботу.

У Краматорську рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку та господарській споруді на площі 55 кв. м.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в медичному закладі перебувають двоє чоловіків, які отримали поранення внаслідок удару по Дружківці 17 вересня.