Nemesis знищив інженерну машину армії РФ із захистом від ядерного удару

Скріншот. Джерело: t.me/nemesis_412

412-й полк Nemesis Сил безпілотних систем України знищив російську інженерну машину розгородження (ІМР-3М), призначену для забезпечення наступальних дій. Ця техніка використовується для прокладання проходів через мінні поля, розчищення доріг від завалів та виконання різноманітних інженерних завдань.



Як повідомляється, у російській армії ІМР-3М називають «термінатором на гусеницях». Машина оснащена посиленою бронею, кулеметом, захистом від наслідків ядерного удару та здатна самостійно долати мінні загородження.

За даними українських військових, з 2022 року було візуально підтверджено знищення лише двох таких машин. Останній випадок ліквідації ІМР-3М фіксувався понад рік тому.

Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР «Примари» знищили російські геліокоптери та радіолокаційну станцію в тимчасово окупованому Криму.