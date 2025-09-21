ЗСУ б'ють по місцях концентрації окупантів: завдано удару по Василівці у Запорізькій області

Логістичний вузол окупантів у Василівці під ударом

У неділю, 21 вересня, Сили оборони України завдали ударів по місту Василівка у Запорізькій області, де росіяни облаштували склади боєприпасів та позиції для техніки.



Російські джерела стверджують, що внаслідок обстрілів у приватному секторі загинула одна людина, ще 12 отримали поранення, серед них дитина. Повідомляється також про пошкодження багатоквартирного будинку на Театральній вулиці.



За даними окупаційної адміністрації, троє постраждалих перебувають у вкрай важкому стані. Василівка залишається одним із ключових логістичних вузлів для постачання російської армії на Запорізькому напрямку.

