Дрони Нацгвардії вибивають окупантів із Покровського напрямку

21 вересня 2025, 16:58

Дрони НГУ вибивають окупантів із Покровського напрямку. Джерело: t.me/spartan_ngu

Третя бригада оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України показала, як вибиває російських загарбників із Покровського напрямку на Донеччині.

Сховатись на чужій землі непросто. А коли в поле зору потрапляють безпілотники «Спартану», це стає неможливим, повідомляють оператори «Спартану».

На Покровському напрямку ворог в останні миті свого життя бачить та чує лише українські дрони. Щодня завдяки роботі операторів підрозділу десятки російських піхотинців знаходять свій фінал, зазначають українські захисники.

Нагадаємо, ЗСУ б'ють по місцях концентрації окупантів: завдано удару по Василівці у Запорізькій області.

Донецька область Покровський напрямок
знищення окупантів
