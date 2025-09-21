Дрони Нацгвардії вибивають окупантів із Покровського напрямку

Дрони НГУ вибивають окупантів із Покровського напрямку. Джерело: t.me/spartan_ngu

Третя бригада оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України показала, як вибиває російських загарбників із Покровського напрямку на Донеччині.



Сховатись на чужій землі непросто. А коли в поле зору потрапляють безпілотники «Спартану», це стає неможливим, повідомляють оператори «Спартану».



На Покровському напрямку ворог в останні миті свого життя бачить та чує лише українські дрони. Щодня завдяки роботі операторів підрозділу десятки російських піхотинців знаходять свій фінал, зазначають українські захисники.

