Захисники України зірвали плани окупантів на Покровському та Новопавлівському напрямках

21 вересня 2025, 17:45

Сьогодні, 21 вересня, на лінії фронту сталося 82 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Українські захисники утримують позиції, зривають плани противника та продовжують зупиняти наступальні дії російських військ.

Лиманський напрямок. Зафіксовано 12 бойових зіткнень біля населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголово, Колодязі, Торське та Новоселівка. Сім боїв ще продовжуються.

Сіверський та Краматорський напрямки. На даний момент тут немає активних бойових дій.

Торецький напрямок. Вісім атак окупантів припали на райони Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька. Наразі бої йдуть у двох точках. По Костянтинівці противник завдав авіаудару керованими авіабомбами.

Покровський напрямок. З початку доби сталося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності в районах Панківки, Никанорівки, Новоекономічного, Червоного Лиману, Проміня, Чунишина, Звірова, Удачного, Котлиного та Дачного. Один бій продовжується.

За даними Telegram-каналу Petrenko+, на півдні Покровська українські військові відбили чергову атаку у районі дачних масивів «Виноградники». Плацдармом для атак російської піхоти на багатоповерхову забудову є селище Зеленівка. У Новопавлівці ситуація стабілізована, російських підрозділів там немає.

Новопавлівський напрямок. Противник 12 разів намагався прорватися в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. Три бойових зіткнення тривають.

Гуляйпільський напрямок. Українські захисники успішно відбили атаку окупантів біля Ольгівського.

Оріхівський напрямок. Ворог чотири рази намагався наступати на позиції наших підрозділів у районі Кам'янського та у напрямку Новоданилівки.

Нагадаємо, Третя бригада оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України показала, як вибиває російських загарбників із Покровського напрямку у Донецькій області.

