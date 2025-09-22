Окупаційні адміністрації стикаються з новими викликами, оскільки в Москві їм прямо повідомили про економічні проблеми та обмеження у виділенні коштів на найближчі роки. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні йдеться, що делегації з окупованих регіонів прибули до Москви для участі у економічному форумі. Під час заходу російські чиновники докладно роз'яснили ситуацію зі станом економіки та фінансовими перспективами.

На форумі наголосили, що бюджети окупованих територій найближчими роками будуть суттєво скорочені, що пояснюється загальною економічною нестабільністю та необхідністю зменшити витрати.

У Кремлі також висловили невдоволення тим, що місцеві адміністрації не прагнуть запроваджувати ринкову економіку. Це створює повну фінансову залежність регіонів від федерального бюджету, що є додатковим викликом Росії.

Скорочення фінансування може негативно позначитися на соціальних програмах, інфраструктурних проектах та виплати заробітної плати місцевим працівникам.

При цьому Путін раніше заявляв про надання земельних ділянок по два гектари учасникам бойових дій проти України. Експерти зазначають, що така практика демонструє колоніальний підхід Кремля, спрямований на захоплення територій та встановлення контролю за місцевим населенням.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти регулярно припиняли водопостачання в окупованих містах. Зокрема, в Алчевську, Кадіївці, Брянці та населених пунктах, які розташовані поряд.