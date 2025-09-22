Дронова атака на Україну: ППО збила 132 БПЛА

ППО збила 132 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 22 вересня запустила 141 дрон по території України. Протиповітряна оборона збила 132 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 22 вересня (з 21:00 21 вересня) противник атакував 141-м ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим, близько 80 з них — шахеди», — йдеться в сообщении.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 132 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі України.



Крім того, зафіксовано влучення 9 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.



Раніше ми писали, що під ранок 22 вересня Запоріжжя опинилося під потужною повітряною атакою: російські війська скинули на місто як мінімум п'ять авіабомб.

