Безпілотники вдарили по тяговій підстанції у Краснодарському краї РФ

Дрони атакували енергооб'єкт у Краснодарському краї РФ. Кадр із відео

У ніч проти 22 вересня на території Краснодарського краю Росії невідомі дрони атакували тягову підстанцію «Каневська», розташовану в станиці Стародерев'янківській. Про це повідомляють російські ЗМІ та моніторингові канали.

Зазначається, що в результаті атаки зафіксовано щонайменше п'ять попадань в об'єкт енергетичної інфраструктури. Підстанція відіграє ключову роль у роботі контактної мережі для електровозів та інших тягових систем, а також може забезпечувати живлення промислових об'єктів та побутових споживачів у регіоні.

Офіційних коментарів від місцевої влади поки що немає.

Нагадаємо, раніше паблики з тимчасово окупованої території Луганської області повідомляли про удар дрону по Первомайську. Судячи з повідомлень, удар припав по центру міста — в районі автозаправної станції. На опублікованих кадрах немає військової техніки, також немає повідомлень про детонацію боєприпасів.