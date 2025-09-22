Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Росіяни атакували навчальний заклад у Краматорській громаді

22 вересня 2025, 10:02

Росіяни атакували навчальний заклад у Краматорській громаді

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

Російські військові вночі 22 вересня вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Росіяни атакували громаду о 02:07 за допомогою безпілотників.

«Російські війська, із застосуванням ударного БПЛА, вдарили у навчальний заклад у приватному секторі громади», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Раніше ми писали, що під ранок 22 вересня Запоріжжя опинилося під потужною повітряною атакою: російські війська скинули на місто як мінімум п'ять авіабомб.

