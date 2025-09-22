За добу четверо загиблих та 8 постраждалих у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу загинули четверо людей, крім того, є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 21 вересня росіяни вбили 4 жителів Донецької області: у Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 8 осіб отримали поранення, зокрема у Костянтинівці, Ямполі та Райському.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3652 особи, отримали поранення — 8163. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що під ранок 22 вересня Запоріжжя опинилося під потужною повітряною атакою: російські війська скинули на місто як мінімум п'ять авіабомб.

