Армія РФ обстріляла Донеччину понад 20 разів: пошкоджено будинки, авто та підприємство

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 21 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено підприємство.



Краматорський район. У Лимані зруйновано 2 будинки, у Рубцях — будинок і господарчу споруду; у Ямполі 2 людини поранені, пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено склад. У Райському Дружківської громади поранено людину, пошкоджено автівку. У Костянтинівці 4 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, крамницю, торговельний центр, господарчу споруду і автівку.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



