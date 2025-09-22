7-й корпус ДШВ ЗСУ повідомив про новий характер дій окупантів у Покровська

Скріншот відео 7-го корпусу ДШВ ЗСУ

Противник активізував штурмові дії у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, намагаючись блокувати ключові логістичні шляхи. Домінуючою тактикою ворога стає інфільтрація — спроби проникнення малими групами, оминаючи передові позиції українських захисників.



«Кілька днів тому одна з ворожих груп змогла просочитися до населеного пункту Покровської агломерації. Завдяки оперативним діям наших підрозділів загарбників знищили; загрози накопичення противника в цьому населеному пункті на даний момент немає», — повідомили у 7-му корпусі ДШВ ЗСУ.



На опублікованих кадрах зафіксовано знищення бойовиків на підступах до агломерації. Ворог веде цілодобову розвідку та інтенсивно застосовує безпілотні апарати проти позицій ЗСУ. За даними командування, щодня фіксується до 600 ворожих FPV- та ударних дронів. Командування 7-го корпусу, розуміючи логіку дій противника, діє відповідно до ситуації та можливостей наявних сил та засобів.



Підрозділи корпусу використовують усі доступні заходи: дистанційно мінують можливі маршрути противника, задіюють вогневі групи, прикривають загрозливі напрями роботою екіпажів БПЛА і за необхідності споруджують додаткові інженерні загородження. Захисники Покровська систематично знищують російські БПЛА за допомогою власних дронів та ударних «крил».

Командування наголошує, що всі дії спрямовані не лише на зупинку просування ворога, а й на збереження життів українських військовослужбовців. 7-й корпус швидкого реагування підтримує тісну координацію з вищим командуванням і продовжує контролювати обстановку, наголошується в повідомленні.

