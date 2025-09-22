СБУ затримала агентів ФСБ, які переправляли SIM-картки для російських дронів

Затримання російських агентів. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів у Київській області. За завданням ФСБ, вони переправляли до Росії українські SIM-картки, які використовувалися в дронах для атак на Україну. Ці мікрочіпи забезпечували кращий зв'язок та навігацію безпілотників.

Розслідування встановило, що завдання виконували двоє мешканців Київської області, один із яких раніше працював у правоохоронних органах. Після інструктажу від російських спецслужб вони купували SIM-картки, а потім відправляли їх спільникам у країни ЄС для маскування маршруту.

Звідти карти доставлялися до Росії, зокрема, до Набережних Човнів та Єлабуги (Татарстан), де розташовані заводи з виробництва бойових БПЛА. Крім того, агентурі доручили намагатися вербувати співробітників українських операторів зв'язку, щоб отримувати розвідувальну інформацію зсередини компаній.

У процесі обшуків було вилучено телефони з доказами контактів із кураторами ФСБ та підготовлені до відправки SIM-картки. Затримані за підозрою у державній зраді — під вартою. Слідство продовжується для встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників агентурної мережі у країнах ЄС.

Слідчі заходи. Фото: СБУ

