В Олексієво-Дружківці дрон вдарив по автівці з мирними жителями: є поранені

Російський безпілотник атакував автомобіль із мирними жителями у селищі Олексієво-Дружківка Дружківської міської громади Краматорського району. Є поранені.

Про це сьогодні повідомив канал «Дружківка Інфо».

Зазначається, що селище знаходиться під російським обстрілом із самого ранку 22 вересня.

Про стан постраждалих не повідомляється.

Раніше стало відомо, що в селищі Райське Дружківської громади 21 вересня через російський обстріл було поранено людину, пошкоджено автомобіль. У Костянтинівці 4 людей загинуло та 4 поранено, пошкоджено 9 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, магазин, торговий центр, господарську споруду та автомобіль.