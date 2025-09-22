Листівки біля телевежі в Білогірську: відповідь окупантам від партизанів

Акція руху опору «АТЕШ» у Криму

До Дня партизанської слави в тимчасово окупованому кримському Білогірську пройшла операція руху «АТЕШ». Як повідомляють активісти, 22 вересня у місті з'явилися листівки опору. Їх розмістили біля телевежі — об'єкта, через який російська влада поширює свою пропаганду.

Основне посилання листівок зрозуміле: партизани «АТЕШ» продовжують діяти в Криму і чекають на деокупацію півострова. Символічне місце проведення акції наголошує, що жодні інформаційні вкидання не здатні заглушити голос опору.



Білогірськ, як і весь Крим, чекає на повернення під український прапор. Рух зазначає, що активісти не зупиняються, населення їх підтримує, а щодня наближає звільнення півострова.

Акція руху «АТЕШ»

Нагадаємо, за даними «АТЕШ», партизани провели диверсію на залізничному вузлі на околицях Єкатеринбурга, що призвело до серйозних збоїв у русі ешелонів на стратегічних напрямках.