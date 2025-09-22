РФ завдала серії ударів по Костянтинівці: є поранений та пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські військові кілька разів вдарили по Костянтинівці Донецької області. Під ударом опинилися житлові квартали міста та прилеглі території. Внаслідок ударів є постраждалий. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Окупанти завдали авіаударів авіабомбами ФАБ-250, внаслідок чого постраждала одна цивільна людина. Людина отримала поранення за місцем проживання», — зазначив він.



За словами Горбунова, пошкоджено фасади семи багатоповерхових будинків.



Крім того, пізніше росіяни атакували місто двома ракетами із РСЗВ «Смерч». Внаслідок цього пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та два приватні будинки.

Постраждалих серед мирного населення немає.



Раніше ми писали, що під ранок 22 вересня Запоріжжя опинилося під потужною повітряною атакою: російські війська скинули на місто як мінімум п'ять авіабомб.

