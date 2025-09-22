Сьогодні Путін зробить низку важливих заяв — Пєсков

Володимир Путін. Фото: ТАСС

Сьогодні, 22 вересня, очільник Кремля Володимир Путін планує провести оперативну нараду з членами російської Ради безпеки.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

За його словами, після наради Путін зробить низку важливих заяв.

Більше інформації щодо запланованих заяв Путіна на даний момент немає.

Нагадаємо, станом на 18 вересня в районі лінії фронту в Україні перебуває понад 700 тисяч російських окупантів. Про це повідомив очільник Кремля Володимир Путін.