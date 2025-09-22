Окупанти дронами вдарили по селищу Малотаранівка: пошкоджено спеціалізовану школу

Вночі 22 вересня російська армія вдарила по селищу Малотаранівка Краматорської громади Донецької області за допомогою безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Внаслідок влучення двох БПЛА типу «шахед» суттєво пошкоджено капітальні споруди основної будівлі обласної спеціалізованої школи», — йдеться у повідомленні.



Крім того, частково пошкоджено будинки, також вибуховою хвилею у близько тридцяти приватних будинках пошкоджено вікна та дахи.



Отримали пошкодження лінії електропередач та один автомобіль.



Раніше ми писали, що російські військові вночі 22 вересня вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад.

