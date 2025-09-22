На Костянтинівському напрямі Сили оборони дронами знищили танк та БМП росіян

Українські військові FPV-дронами знищили російську техніку поблизу Костянтинівки. Фото: Олександр Павленко

Українські військовослужбовці знищили танк та дві БМП російських загарбників поблизу Яблунівки на Костянтинівському напрямку. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Павленко.



«Захисники помітили танк та 2 БМП окупантів, які їхали на штурм позицій захисників у районі Яблунівки. Ворожу атаку нейтралізували FPV-дрони та інші вогневі засоби 12-ї бригади «Азов» та суміжних підрозділів», — зазначив він.



За словами Павленка, танк та БМП було знищено, ще одну бойову машину пошкоджено. Особовий склад було ліквідовано.



Командувач НГУ заявив, що окупанти намагаються тиснути на всіх ділянках під Костянтинівкою, щоби прорвати лінію оборони.



Раніше ми писали, що третя бригада оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України показала, як вибиває російських загарбників із Покровського напрямку у Донецькій області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях