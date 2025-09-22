ЗСУ продовжують дії на Добропільському напрямі: знищено 2696 окупантів

Українські військові просуваються вперед Добропільським напрямом. Минулої доби ЗСУ відновили контроль над 1,3 км², а також знищили окупантів на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися від 200 м до 2,5 км. Усього за час операції станом на 00:00 22 вересня 2025 року звільнено 164,5 км², 180,8 км² — зачищено від ДРГ противника», — зазначив він.



За словами Сирського, під час ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати противника — 65 осіб. Також знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем — 4; БПЛА – 6, мотоциклів — 1).



Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ росіян — дев'ять.



Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку становлять 2696 осіб, їх безповоротні — 1492.



Також окупанти втратили — 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків — 12, бойових броньованих машин — 38, артсистем — 175, РСЗВ — 5, автотехніки — 441, мотоциклів та квадроциклів — 58, спеціальної техніки — 1, БпЛА — 173.



Раніше Сирський писав, що за час операції звільнено 160 км² і ще 171 км² — зачищено від ДРГ».

