В Олексієво-Дружківці безпілотник знову атакував цивільний автомобіль: поранено жінку

Сьогодні, 22 вересня, російський дрон знову вдарив по автомобілю, в якому були цивільні. Внаслідок атаки було поранено жінку.
Про це повідомляє канал «Дружківка Інфо».
«Ще один приліт дрона в автомобіль з цивільними біля харчосмакової фабрики. Поранення дістала жінка», — йдеться у повідомленні.
Також з'явилося відео одного із сьогоднішніх прильотів в Олексієво-Дружківці.
Раніше повідомлялося, що російський безпілотник вранці 22 вересня атакував автомобіль із мирними жителями у селищі Олексієво-Дружківка Дружківської міської громади Краматорського району. Є поранені.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях