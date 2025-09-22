Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

В Олексієво-Дружківці безпілотник знову атакував цивільний автомобіль: поранено жінку

22 вересня 2025, 15:26

В Олексієво-Дружківці безпілотник знову атакував цивільний автомобіль: поранено жінку

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

Сьогодні, 22 вересня, російський дрон знову вдарив по автомобілю, в якому були цивільні. Внаслідок атаки було поранено жінку.

Про це повідомляє канал «Дружківка Інфо».

«Ще один приліт дрона в автомобіль з цивільними біля харчосмакової фабрики. Поранення дістала жінка», — йдеться у повідомленні.

Також з'явилося відео одного із сьогоднішніх прильотів в Олексієво-Дружківці.

Раніше повідомлялося, що російський безпілотник вранці 22 вересня атакував автомобіль із мирними жителями у селищі Олексієво-Дружківка Дружківської міської громади Краматорського району. Є поранені.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Олексієво-Дружківка Атака БПЛА автомобіль жінка
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:54
Листівки біля телевежі в Білогірську: відповідь окупантам від партизанів
09:51
Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
09:07
Окуповані території України обмежать у фінансуванні — ЦНС
16:16
ЗСУ б'ють по місцях концентрації окупантів: завдано удару по Василівці у Запорізькій області
13:24
В окупованому Первомайську Луганщини після удару дрону спалахнув резервуар з паливом
11:33
Спецпідрозділ ГУР «Примари» знищили російські геліокоптери та РЛС у Криму
12:59
Без води залишилося близько 250 тисяч людей на окупованій Луганщині
20:56
Окупанти розстріляли пенсіонерів на Херсонщині: з'явилися деталі
16:49
На окупованій Луганщині у шахті зірвалися вагонетки з вугіллям: є загиблий та постраждалі шахтарі
15:55
Окупанти намагаються приховати розстріл мирних жителів на Херсонщині
16:51
В Енергодарі жінку окупанти засудили до 14 років за перекази волонтерам ЗСУ
15:51
Нестача бензину в Донецьку: на АЗС досі українська мова
14:44
Окупанти в Херсонській області погрожують конфіскацією за сміття
13:36
Окупанти ігнорують фільтри на заводах Донбасу — «Жовта Стрічка»
13:26
У Держдумі пропонують відключати інтернет: окупований Донбас ризикує залишитися без зв'язку зі світом
13:13
На окупованих територіях України рекордне падіння врожайності
12:48
Старий флот загрожує залишити рибалок РФ без роботи і риби
11:32
В окупованому Рубіжному антисанітарія через сміття біля будинків та на вулицях: в ОВА розповіли, що відбувається
11:12
На окупованій Луганщині сталася аварія на магістральному водоводі: міста та селища залишилися без води
09:39
Судді-перебіжчики з Криму отримали по 11 та 12 років в'язниці
усі новини
15:29
Військові аналітики: росіяни можуть вийти до Степового через лісосмугу
15:26
В Олексієво-Дружківці безпілотник знову атакував цивільний автомобіль: поранено жінку
14:53
На Костянтинівському напрямі Сили оборони дронами знищили танк та БМП росіян
14:29
Окупанти дронами вдарили по селищу Малотаранівка: пошкоджено спеціалізовану школу
14:27
Житло та компенсації отримали 13 тисяч з 4,5 мільйона ВПО
14:20
Сьогодні Путін зробить низку важливих заяв — Пєсков
13:46
РФ завдала серії ударів по Костянтинівці: є поранений та пошкодження
13:45
Громадяни РФ почали масово оформлювати страховку від ударів БПЛА — ЗМІ
13:34
DeepState: російські війська просунулися в районах Новоіванівки та Новомиколаївки
12:54
Листівки біля телевежі в Білогірську: відповідь окупантам від партизанів
12:40
ССО знищили російський ЗРК С-400 «Тріумф» у Калузькій області
11:52
У Слов'янську судитимуть продавчиню за співпрацю з ГРУ
11:15
В Олексієво-Дружківці дрон вдарив по автівці з мирними жителями: є поранені
11:10
СБУ затримала агентів ФСБ, які переправляли SIM-картки для російських дронів
10:40
Українців, які повернуться з Польщі, забезпечать житлом і соціальною допомогою — Верещук
10:29
7-й корпус ДШВ ЗСУ повідомив про новий характер дій окупантів у Покровська
10:26
Армія РФ обстріляла Донеччину понад 20 разів: пошкоджено будинки, авто та підприємство
10:14
За добу четверо загиблих та 8 постраждалих у Донецькій області
10:02
Росіяни атакували навчальний заклад у Краматорській громаді
09:51
Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
усі новини
ВІДЕО
Ілюстративне фото В Олексієво-Дружківці безпілотник знову атакував цивільний автомобіль: поранено жінку
22 вересня, 15:26
Українські військові FPV-дронами знищили російську техніку поблизу Костянтинівки. Фото: Олександр Павленко На Костянтинівському напрямі Сили оборони дронами знищили танк та БМП росіян
22 вересня, 14:53
Скріншот відео 7-го корпусу ДШВ ЗСУ 7-й корпус ДШВ ЗСУ повідомив про новий характер дій окупантів у Покровська
22 вересня, 10:29
Військові знищили два літаки-амфібії Бе-12 у Криму. Фото: ГУР МОУ Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
22 вересня, 09:51
Дрони атакували енергооб'єкт у Краснодарському краї РФ. Кадр із відео Безпілотники вдарили по тяговій підстанції у Краснодарському краї РФ
22 вересня, 09:39
Запоріжжя зазнало атаки КАБами. Фото: Запорізька ОВА Нічна атака на Запоріжжя: місто накрили авіабомбами, є загиблі та поранені
22 вересня, 08:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір