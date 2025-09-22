В Олексієво-Дружківці безпілотник знову атакував цивільний автомобіль: поранено жінку

Ілюстративне фото

Сьогодні, 22 вересня, російський дрон знову вдарив по автомобілю, в якому були цивільні. Внаслідок атаки було поранено жінку.

Про це повідомляє канал «Дружківка Інфо».

«Ще один приліт дрона в автомобіль з цивільними біля харчосмакової фабрики. Поранення дістала жінка», — йдеться у повідомленні.

Також з'явилося відео одного із сьогоднішніх прильотів в Олексієво-Дружківці.

Раніше повідомлялося, що російський безпілотник вранці 22 вересня атакував автомобіль із мирними жителями у селищі Олексієво-Дружківка Дружківської міської громади Краматорського району. Є поранені.