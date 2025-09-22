Міноборони Британії: Росгвардія посилюється танками для війни проти України

Ілюстративне фото

Британське Міністерство оборони в соцмережі Х повідомило, що Росгвардія, яка безпосередньо підпорядковується Володимиру Путіну, посилює свої підрозділи танками. Це значно розширює її бойові можливості.

За даними зведення, Росгвардія налічує до 400 тисяч чоловік і традиційно відповідає за внутрішню безпеку РФ. Проте її частини вже розгорнуто на тимчасово окупованих територіях України, де виконують завдання з охорони тилу. Деякі підрозділи також беруть участь у боях на передовій, хоча їхня підготовка для інтенсивних бойових дій вважається слабкою. Формування танкових частин розпочалося після указу Путіна у серпні 2023 року.



«Створення танкових підрозділів — це помітна мілітаризація Росгвардії, яка збільшує її здатність протистояти військовим і парамілітарним загрозам», — зазначає британська розвідка.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують дії на Добропільському напрямку: знищено 2696 окупантів.