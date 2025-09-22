Представники окупаційної адміністрації намагаються встановити місцезнаходження Володимира Сальдо

Володимир Сальдо. Фото з телеграм-каналу Андрія Цаплієнка

Гауляйтер тимчасово окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо міг загинути під час удару по санаторію «Форос» в окупованому Криму – так званій дачі ФСБ. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на своєму каналі у Телеграм із посиланням на російські ЗМІ у понеділок, 22 вересня.

«З'явилася інформація, що гауляйтер Херсона Володимир Сальдо був на об'єкті в момент атаки. За даними джерела, він не виходить на зв'язок із неділі, а представники окупаційної адміністрації намагаються встановити його місцезнаходження», – йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ввечері 21 вересня в Криму пролунала серія вибухів, що викликала пожежу біля селища Санаторне (район Яхт Хауса «Форос»). Місцеві жителі повідомляли про пошкодження елітного комплексу «Форос», який із радянських часів використовувався як місце відпочинку партійної та військової еліти.