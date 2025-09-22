Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Представники окупаційної адміністрації намагаються встановити місцезнаходження Володимира Сальдо

22 вересня 2025, 16:30

Представники окупаційної адміністрації намагаються встановити місцезнаходження Володимира Сальдо

Володимир Сальдо. Фото з телеграм-каналу Андрія Цаплієнка Володимир Сальдо. Фото з телеграм-каналу Андрія Цаплієнка

Гауляйтер тимчасово окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо міг загинути під час удару по санаторію «Форос» в окупованому Криму – так званій дачі ФСБ. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на своєму каналі у Телеграм із посиланням на російські ЗМІ у понеділок, 22 вересня.

«З'явилася інформація, що гауляйтер Херсона Володимир Сальдо був на об'єкті в момент атаки. За даними джерела, він не виходить на зв'язок із неділі, а представники окупаційної адміністрації намагаються встановити його місцезнаходження», – йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ввечері 21 вересня в Криму пролунала серія вибухів, що викликала пожежу біля селища Санаторне (район Яхт Хауса «Форос»). Місцеві жителі повідомляли про пошкодження елітного комплексу «Форос», який із радянських часів використовувався як місце відпочинку партійної та військової еліти.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Крим Атака окуповані території Володимир Сальдо
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:30
Представники окупаційної адміністрації намагаються встановити місцезнаходження Володимира Сальдо
12:54
Листівки біля телевежі в Білогірську: відповідь окупантам від партизанів
09:51
Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
09:07
Окуповані території України обмежать у фінансуванні — ЦНС
16:16
ЗСУ б'ють по місцях концентрації окупантів: завдано удару по Василівці у Запорізькій області
13:24
В окупованому Первомайську Луганщини після удару дрону спалахнув резервуар з паливом
11:33
Спецпідрозділ ГУР «Примари» знищили російські геліокоптери та РЛС у Криму
12:59
Без води залишилося близько 250 тисяч людей на окупованій Луганщині
20:56
Окупанти розстріляли пенсіонерів на Херсонщині: з'явилися деталі
16:49
На окупованій Луганщині у шахті зірвалися вагонетки з вугіллям: є загиблий та постраждалі шахтарі
15:55
Окупанти намагаються приховати розстріл мирних жителів на Херсонщині
16:51
В Енергодарі жінку окупанти засудили до 14 років за перекази волонтерам ЗСУ
15:51
Нестача бензину в Донецьку: на АЗС досі українська мова
14:44
Окупанти в Херсонській області погрожують конфіскацією за сміття
13:36
Окупанти ігнорують фільтри на заводах Донбасу — «Жовта Стрічка»
13:26
У Держдумі пропонують відключати інтернет: окупований Донбас ризикує залишитися без зв'язку зі світом
13:13
На окупованих територіях України рекордне падіння врожайності
12:48
Старий флот загрожує залишити рибалок РФ без роботи і риби
11:32
В окупованому Рубіжному антисанітарія через сміття біля будинків та на вулицях: в ОВА розповіли, що відбувається
11:12
На окупованій Луганщині сталася аварія на магістральному водоводі: міста та селища залишилися без води
усі новини
19:02
Російський безпілотник атакував мікроавтобус під Краматорськом: поранені три людини
18:01
СБУ повідомила про підозру голові окупаційного концерну «Донбасгаз» у Докучаєвську
17:28
Війська Росії обстріляли Рубці у Донецькій області: виникла масштабна пожежа
16:55
Українська армія поступово витісняє російські війська під Добропіллям – ЗСУ
16:54
Німеччина розробляє план медичної евакуації на випадок війни НАТО та Росії
16:30
Представники окупаційної адміністрації намагаються встановити місцезнаходження Володимира Сальдо
16:27
Міноборони Британії: Росгвардія посилюється танками для війни проти України
15:45
ЗСУ продовжують дії на Добропільському напрямі: знищено 2696 окупантів
15:29
Військові аналітики: росіяни можуть вийти до Степового через лісосмугу
15:26
В Олексієво-Дружківці безпілотник знову атакував цивільний автомобіль: поранено жінку
14:53
На Костянтинівському напрямі Сили оборони дронами знищили танк та БМП росіян
14:29
Окупанти дронами вдарили по селищу Малотаранівка: пошкоджено спеціалізовану школу
14:27
Житло та компенсації отримали 13 тисяч з 4,5 мільйона ВПО
14:20
Сьогодні Путін зробить низку важливих заяв — Пєсков
13:46
РФ завдала серії ударів по Костянтинівці: є поранений та пошкодження
13:45
Громадяни РФ почали масово оформлювати страховку від ударів БПЛА — ЗМІ
13:34
DeepState: російські війська просунулися в районах Новоіванівки та Новомиколаївки
12:54
Листівки біля телевежі в Білогірську: відповідь окупантам від партизанів
12:40
ССО знищили російський ЗРК С-400 «Тріумф» у Калузькій області
11:52
У Слов'янську судитимуть продавчиню за співпрацю з ГРУ
усі новини
ВІДЕО
Ілюстративне фото В Олексієво-Дружківці безпілотник знову атакував цивільний автомобіль: поранено жінку
22 вересня, 15:26
Українські військові FPV-дронами знищили російську техніку поблизу Костянтинівки. Фото: Олександр Павленко На Костянтинівському напрямі Сили оборони дронами знищили танк та БМП росіян
22 вересня, 14:53
Скріншот відео 7-го корпусу ДШВ ЗСУ 7-й корпус ДШВ ЗСУ повідомив про новий характер дій окупантів у Покровська
22 вересня, 10:29
Військові знищили два літаки-амфібії Бе-12 у Криму. Фото: ГУР МОУ Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
22 вересня, 09:51
Дрони атакували енергооб'єкт у Краснодарському краї РФ. Кадр із відео Безпілотники вдарили по тяговій підстанції у Краснодарському краї РФ
22 вересня, 09:39
Запоріжжя зазнало атаки КАБами. Фото: Запорізька ОВА Нічна атака на Запоріжжя: місто накрили авіабомбами, є загиблі та поранені
22 вересня, 08:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір