Українська армія поступово витісняє російські війська під Добропіллям – ЗСУ

Ситуація під Добропіллям. Фото: карта DeepState

ЗСУ вдається розвивати успіх на Добропільському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти там трохи розтягнулися.



«Була проведена дуже кількісна інфільтрація російських військ. Це були малі групи, але вони об'єднувалися і проводили активні наступальні дії. І десь місяць тому сильно рвонули вперед, намагаючись зайняти якнайбільше територій. Однак, оскільки вони не мали відповідної можливості ефективного закріплення, то зараз поступово витісняються українськими військами», – розповів Трегубов.

