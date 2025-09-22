Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

СБУ повідомила про підозру голові окупаційного концерну «Донбасгаз» у Докучаєвську

22 вересня 2025, 18:01

СБУ задокументувала злочини та зібрала беззастережні докази провини колаборанта, який очолив так зване «Докучаєвське управління з газопостачання та газифікації ДК "Донбасгаз"». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами справи, цей окупаційний концерн був створений указом голови угруповання «ДНР» у січні 2015 року. До складу підприємства входять структури, які перейшли під контроль представників окупаційної адміністрації та здійснюють транспортування природного газу магістральними газопроводами, зберігання та реалізацію зрідженого газу та метану.

До початку окупації він працював головним інженером у цьому ж управлінні. А після захоплення міста російськими військами очолив підрозділ.

Основне завдання структури – на захоплених потужностях українського підприємства «Донецькоблгаз» забезпечувати потреби військ загарбників та їхньої адміністрації.

Також чоловік вносив зміни до системи газопостачання на окупованих територіях, готував документи щодо узаконення діяльності структурного підрозділу та здійснював контроль за фінансово-економічними результатами управління.

На підставі зібраної доказової бази йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про нову підозру голові угруповання «ДНР» Дениса Пушиліну, який організував вивезення до РФ майна маріупольських комбінатів.

