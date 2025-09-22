Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

На окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів: усі вони з пропагандою РФ – ОВА

22 вересня 2025, 20:14

Жителям окупованої Луганщини пропонують замінити нещодавно заборонене головою угруповання «ЛНР» Леонідом Пасічником супутникове обладнання, яке можна було налаштувати не лише на хвилю російської пропаганди, на комплект «руський мир». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, до пакета увійдуть 20 обов'язкових для перегляду прокремлівських телеканалів.

«Тобто дивитися можна буде лише те, що дозволяє російська влада. У тих, хто не погодиться на обмін, з 1 листопада комплекси супутникового телебачення примусово демонтують», – сказав начальник ОВА.

Нагадаємо, що в окупованому місті Рубіжне на Луганщині антисанітарія через сміття біля будинків та на вулицях.

Люди
Леонід Пасічник Олексій Харченко
Місця
Луганська область
Інше
окупація пропаганда Телеканали
