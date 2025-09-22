На окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів: усі вони з пропагандою РФ – ОВА

Жителям окупованої Луганщини пропонують замінити нещодавно заборонене головою угруповання «ЛНР» Леонідом Пасічником супутникове обладнання, яке можна було налаштувати не лише на хвилю російської пропаганди, на комплект «руський мир». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, до пакета увійдуть 20 обов'язкових для перегляду прокремлівських телеканалів.



«Тобто дивитися можна буде лише те, що дозволяє російська влада. У тих, хто не погодиться на обмін, з 1 листопада комплекси супутникового телебачення примусово демонтують», – сказав начальник ОВА.

